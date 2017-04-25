101-летняя индийская бегунья преодолела стометровку

2017-04-25 01:52 | www.trend.az | 2

В новозеландском городе Окленд 101-летняя спортсменка из Индии Ман Каур преодолела стометровку с результатом одна минута и четырнадцать секунд, передает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

В своей возрастной категории на Всемирных играх ветеранов спорта Каур была единственной бегуньей. Перед началом соревнований врачи тщательно проверили состояние здоровья женщины.

Ман Каур начала заниматься спортом в возрасте 93 года.