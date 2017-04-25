В Венесуэле три человека погибли в ходе массовых протестов

2017-04-25 02:54 | www.apa.az | 2

Еще три человека погибли в ходе протестов против политики президента Николаса Мадуро на западе Венесуэлы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, несколько демонстрантов серьезно ранены.

Таким образом, число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.