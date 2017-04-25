В Венесуэле еще три человека погибли в ходе массовых протестов

2017-04-25 03:01 | www.trend.az | 2

Еще три человека погибли в ходе протестов против политики президента Николаса Мадуро на западе Венесуэлы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Несколько демонстрантов серьезно ранены и находятся "между жизнью и смертью", заявил Сааб.

Таким образом, число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.

Ранее сообщалось, что полиция обстреляла в понедельник дробью оппозиционную демонстрацию в столице Венесуэлы Каракасе. Несколько человек были ранены.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.