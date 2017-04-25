В Алма-Ате не подтвердилась информация о бомбе в метро

2017-04-25 03:37 | www.apa.az | 2

Информация о бомбе в метро Алма-Аты не подтвердилась.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

В понедельник вечером из метро Алма-Аты была произведена эвакуация пассажиров из-за анонимного звонка о якобы заложенной в метрополитене бомбе.

"Взрывного устройства не обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилась", - сообщила Азербек.

Она отметила, что "метрополитен мегаполиса вернулся к штатной работе".