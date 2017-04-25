МИД России упразднил должность уполномоченного по правам человека

2017-04-25 04:17 | www.trend.az | 3

Аппарат уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД РФ был расформирован после перехода бывшего руководителя подразделения Константина Долгова в администрацию президента, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

По словам источников издания в российском внешнеполитическом ведомстве, все полномочия аппарата будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

"Все дела аппарата будут переданы в управление ДГПЧ, которым руководит Анатолий Викторов. А сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами", - сообщил собеседник агентства.

Издание ранее сообщало, что Константин Долгов перешел на работу в администрацию президента на должность заместителя главы управления по общественным проектам.