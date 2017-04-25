Кортеж премьера Гаити сбил двух подростков, одного - насмерть

2017-04-25 05:39 | www.trend.az | 3

Кортеж премьер-министра Гаити Жака Ги Лафонтана в понедельник сбил двух подростков, один из них скончался по дороге в больницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Инцидент произошел в городе Ле-Ке на юго-западе страны. По данным агентства, подростки ехали на мотоцикле. Раненого юношу доставили на вертолете в столицу страны Порт-о-Пренс.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Не исключено, что правительственные автомобили ехали со значительным превышением скорости.

После ДТП кортеж не остановился. Это вызвало возмущение местных жителей, в знак протеста они начали жечь автомобильные шины.

Лафонтан ехал на юго-запад Гаити, где в результате прошедших в минувшие выходные ливней оказались затоплены несколько районов. Жертвами наводнений стали не менее четырех человек. В прошлом году этот же регион серьезно пострадал от урагана "Мэтью".