Власти Японии начали строительные работы на месте переноса американской базы

2017-04-25 07:03 | www.trend.az | 2

Власти Японии начали строительные работы на побережье в районе Хэноко в городе Наго, куда планируется перенести авиабазу корпуса морской пехоты США Футэмма из района города Гинован в этой же префектуре, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

На кадрах с места событий видно, как строители начали насыпные работы. С помощью кранов они погружают в воду массивные мешки с камнями. Начало работ уже приветствовали министр обороны Томоми Инада и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Местное население и власти префектуры Окинава выступают против этих шагов, поскольку, как уверяют эксперты, в результате пострадают коралловые рифы, а само побережье в будущем будем сложно привести в прежнее состояние. Они выступают за вывод базы за пределы префектуры, чтобы снизить и так тяжелое бремя, которое несет Окинава. Представители общественных движений плавают на лодках в районе проведения работ, не заплывая при этом за буйки, ограждающие зону строительства.

Ранее в районе Хэноко власти уже построили защитную стену. Для этого на морском дне размещены около 200 массивных бетонных блоков, из которых сооружен своеобразный защитный контур, который задержит строительный мусор от работ по укреплению береговой линии.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в густонаселенном городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey представляют угрозу для местного населения, и в итоге эту базу было решено перенести в район Хэноко также в префектуре Окинава. Во время февральского визита в Японию главы Пентагона Джеймса Мэттиса стороны в очередной раз подтвердили, что этот вариант является единственно возможным, несмотря на то, что местные жители и власти требуют полного вывода Футэммы за пределы префектуры.