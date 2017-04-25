Обама получит $400 тысяч за выступление на конференции

2017-04-25 07:40 | www.trend.az | 2

Экс-президент США Барак Обама получит рекордную сумму в 400 тысяч долларов за единственную речь, которую он произнесет в сентябре, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Business.

Обама получит за речь примерно вдвое больше, чем получала Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента США Дональду Трампу — Клинтон считалась до настоящего времени одним из рекордсменов по гонорарам за речи. Гонорары Клинтон за речи перед банкирами стали для нее одной из многих проблем в ходе предвыборной кампании. В частности, политические противники требовали обнародовать содержание ее речей, подозревая Клинтон в чрезмерных симпатиях к финансовой индустрии.

Гонорары за выступления составляют важную часть доходов американских политиков после ухода в отставку.

Обама в понедельник провел первое публичное выступление с момента ухода в отставку 20 января. Экс-президент общался со студентами в Университете Чикаго. Он не делал политических комментариев и не упоминал имя своего преемника на посту главы государства Дональда Трампа.