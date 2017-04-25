ОИС решительно осудила армянскую агрессию против Азербайджана - генсек (Эксклюзив)

2017-04-25 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества поддерживает резолюции Совета безопасности ООН и приветствует все дипломатические усилия и инициативы, включая инициативы ОБСЕ, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин.

"ОИС также поддерживает тесные контакты с региональными и международными заинтересованными сторонами по нагорно-карабахскому конфликту и недавно учредила контактную группу для более практического и конструктивного решения этого вопроса. Надеемся, что группа найдет новые пути мирного урегулирования конфликта", - сказал генсек.

"Как отмечается в основных документах ОИС, таких как устав, десятилетняя программа действий организации (ОИС-2025), и соответствующих резолюциях и решениях, все государства-члены ОИС должны урегулировать свои споры мирным путем и воздерживаться от использования или угрозы применения силы в отношениях. Такой же мирный подход был также подтвержден для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Аль-Усаймин.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт находится на повестке дня ОИС с 1992 года.

"ОИС решительно осудила армянскую агрессию против Азербайджанской Республики и придерживалась позиции, согласно которой армянские войска должны быть немедленно, безоговорочно и полностью выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана", - сказал генсек.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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