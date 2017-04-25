ОИС решительно осудила армянскую агрессию против Азербайджана

2017-04-25 08:57 | www.oxu.az | 2

Организация исламского сотрудничества поддерживает резолюции Совета безопасности ООН и приветствует все дипломатические усилия и инициативы, включая инициативы ОБСЕ, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал Trend генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин.

«ОИС также поддерживает тесные контакты с региональными и международными заинтересованными сторонами по нагорно-карабахскому конфликту и недавно учредила контактную группу для более практического и конструктивного решения этого вопроса. Надеемся, что группа найдет новые пути мирного урегулирования конфликта», - сказал генсек.

«Как отмечается в основных документах ОИС, таких как устав, десятилетняя программа действий организации (ОИС-2025), и соответствующих резолюциях и решениях, все государства-члены ОИС должны урегулировать свои споры мирным путем и воздерживаться от использования или угрозы применения силы в отношениях. Такой же мирный подход был также подтвержден для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказал Аль-Усаймин.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт находится на повестке дня ОИС с 1992 года.

«ОИС решительно осудила армянскую агрессию против Азербайджанской Республики и придерживалась позиции, согласно которой армянские войска должны быть немедленно, безоговорочно и полностью выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана», - сказал генсек.

A.M.