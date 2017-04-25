Тревога в Мексике: Похищены радиоактивные материалы

2017-04-25 09:19 | www.oxu.az | 2

В Мексике неизвестные похитили радиоактивные материалы, в нескольких мексиканских штатах объявлена тревога.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы Луиса Пуэнте.

По его словам, тревога объявлена в штатах Халиско, Колима, Наярит, Агуаскальентес, Гуанахуато, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Дуранго и Сакатекас.

Также отмечается, что власти призывают людей поделиться любой информацией о местонахождении украденных материалов.

Н.О.