Армяне обстреляли азербайджанских военных

2017-04-25 09:26 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 115 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

ВС Армении с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ферехли и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и Гаравелилер Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

