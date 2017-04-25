На некоторых улицах Баку будут проведены работы по нанесению дорожной разметки

2017-04-25 10:46 | www.apa.az | 3

На некоторых дорогах столицы будут проведены работы по нанесению дорожной разметки.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО «Азеравтойол», сегодня с 11:00 до вечера на пересечении улиц Самеда Вургуна, Мухаммеда Физули и Шамиля Азизбейли в Насиминском районе (позади дворца Гейдара Алиева) будут проводиться работы по нанесению разметки. Аналогичные работы с 22:00 будут проводиться на улицах Шамиля Азизбейли, Мухаммеда Физули, Бюльбюля и Самеда Вургуна в Насиминском районе. Работы продлятся до утра.