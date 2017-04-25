В Баку избили водителя и медсестру «скорой помощи» – ФОТО

2017-04-25 09:43 | www.oxu.az | 3

В столице избили сотрудников станции скорой и неотложной помощи города Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

Сообщается, что сотрудники «скорой помощи» приехали по вызову к Пирмамеду Иманову, 1941 года рождения, страдавшему онкологическим заболеванием. Больному сделали укол, после чего он скончался.

Родственники умершего избили водителя машины скорой помощи Ризвана Гаджиева, 1958 года рождения и медсестру Ляман Гасанову, 1972 года рождения, которых пришлось отвезти в больницу на другой машине «скорой помощи».

Тело П.Иманова передано Институту судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.

З.Г.

