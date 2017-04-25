В центре реформ в Азербайджане стоит человеческий фактор - первый вице-спикер

2017-04-25 10:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В центре реформ, проводимых в Азербайджане, стоит человеческий фактор, сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров на 48-м заседании комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, которое проходит во вторник в Баку.

Основной темой заседания является сотрудничество в сфере здравоохранения.

Аскеров отметил, что за последние годы в Азербайджане было построено и реконструировано около 500 медицинских учреждений.

По его словам, в сфере здравоохранения в Азербайджане используются самые передовые технологии и современное оборудование. В результате этого значительно снизилась детская и материнская смертность.

Аскеров также отметил, что в современном мире на новый уровень выходит интеграция, и многие современные достижения были бы невозможны без международного сотрудничества.

(Автор: Елена Косолапова)