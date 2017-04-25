Валех Алескеров: Азербайджан - пример для прикаспийских стран в поставке энергоресурсов на мировые рынки

2017-04-25 10:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/- Азербайджан является примером для прикаспийских стран в поставке энергоресурсов на мировые рынки, сказал во вторник вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров в ходе конференции "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в Баку.

Новость обновляется