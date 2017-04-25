Хасан Рохани: «Построение Ираном транспортных связей с Азербайджаном и Грузией имеет большое значение»

2017-04-25 11:24 | www.apa.az | 2

«Сегодня транзит имеет огромное значение в регионе и с точки зрения построения связи ЖД системы Ирана с Азербайджаном, а также установления хорошей дорожной и железнодорожной связи с Грузией. Углубление отношений Тегерана и Тбилиси в этой сфере может содействовать существенному развитию в регионе».

Как сообщает АПА со ссылкой на apsny.ge, об этом во время встречи в Тегеране с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили заявил президент Ирана Хасан Рохани.

Вопрос коридора Персидское море – Черное море был обсужден на встрече Квирикашвили с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.

«Огромное значение имеет вопрос коридора Север-Юг и установление связи между Персидским залом и Черным морем через Иран-Армения-Грузия или через Иран-Азербайджан-Грузия», - заявил Джахангири.

По словам вице-президента, Иран уже выразил готовность к тому, чтобы Персидский залив был связан с Черным морем по коридору Север-Юг, который на этих маршрутах свяжет друг с другом Грузию, Армению, Азербайджан и Иран.

Иранская сторона выразила готовность к сотрудничеству с Грузией в сфере энергетики, в том числе, в вопросах обмена электричеством и поставки иранского газа в Грузию.

В рамках визита в Тегеран премьер-министр Квирикашвили также встретился с председателем исламского консультативного совета Меджлис Али Лариджани.

Во время визита Квирикашвили в Иран в Тбилиси побывал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.