Назначено судебное рассмотрение уголовного дела арестованного по делу FETÖ члена ПНФА

2017-04-25 11:24 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Фикрета Гурбанова адвокат Фуада Ахмедли Асабали Мусратафаев подал ходатайство о завершении уголовного дела и изменении меры пресечения в виде ареста.

Суд не удовлетворил ходатайство. Судебное рассмотрение уголовного дела назначено на 2 мая.

Отметим, Фуад Ахмедли был задержан 18 августа 2016 года. Согласно информации Генпрокуратуры и СГБ, Ф.Ахмедли работая в ООО «Azerfon» передавал личные данные абонентов третьим лицам.

Также сообщалось, что во время обыска на квартире Ф.Ахмедли, среди принадлежащих ему вещей были обнаружены запрещенная законодательством литература и CD диски, листовки с выступлениями Фетуллаха Гюлена. Ф.Ахмедли инкриминированы 302 и 308 статьи УК Азербайджана.