NIKOIL | Bank поддержал международный турнир по регби – ФОТО

2017-04-25 09:46 | www.oxu.az | 2

На стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта 22-23 апреля состоялся международный юношеский турнир «Nikoil Cup» по регби, посвященный памяти Национального Героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

В турнире, спонсируемом «НИКОЙЛ» Банком, приняли участие 8 команд из Азербайджана, Грузии и России: «Карабах», «Тигры», «TİSA Titans» (Азербайджан), «Цикара», «Мимино», «Вефхвеби» (Грузия), «Драконы», «Медведи» (Россия). Организаторами турнира выступили регбийный клуб «Карабах», Федерация Регби Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта города Баку.

В захватывающих матчах юные регбисты порадовали зрителей бескомпромиссной борьбой, динамичностью комбинаций, выносливостью и зрелищной игрой. Победителем турнира стала команда «Драконы» из Пензы (Россия). На втором месте – «Вефхвеби» (Грузия), на третьем также регбисты из Грузии – команда «Мимино».

Финансовая поддержка таких мероприятий - неотъемлемая часть социального направления Банка. Несмотря на то, что регби является новым видом спорта не только для Азербайджана, но и для всего региона, проведение данного международного турнира еще раз доказывает интерес подрастающего поколения к физическому развитию и спорту в целом.

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