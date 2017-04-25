Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом» – ФОТО + ВИДЕО
2017-04-25 09:50 | www.oxu.az | 2
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился зуба в гостевом победном матче 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:2), передает Oxu.Az со ссылкой на championat.com.
В этой встрече аргентинец оформил дубль, забив второй победный мяч в компенсированное время.
По данным издания, в перерыве встречи в подтрибунном помещении на пути из раздевалки Месси выплюнул свой зуб. Теперь футболисту может потребоваться помощь стоматолога.
В первой половине встречи аргентинец получил удар в лицо от защитника «Реала» Марсело. В результате Месси некоторое время вытирал рот салфеткой.
З.Г .