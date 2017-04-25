Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом» – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-25 09:50 | www.oxu.az | 2

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился зуба в гостевом победном матче 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:2), передает Oxu.Az со ссылкой на championat.com.

В этой встрече аргентинец оформил дубль, забив второй победный мяч в компенсированное время.

По данным издания, в перерыве встречи в подтрибунном помещении на пути из раздевалки Месси выплюнул свой зуб. Теперь футболисту может потребоваться помощь стоматолога.

В первой половине встречи аргентинец получил удар в лицо от защитника «Реала» Марсело. В результате Месси некоторое время вытирал рот салфеткой.

З.Г .