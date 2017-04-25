Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти

2017-04-25 11:06 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 21 мая 2017 года состоятся выборы депутатов Меджлиса (парламента) вместо досрочно выбывших по отдельным избирательным округам, а также в органы местной власти - халк маслахаты и генгеши в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве регионов.

ЦИК страны во вторник сообщает, что на данном этапе зарегистрированным кандидатам вручены удостоверения.

"На одно место во всех округах выдвигаtтся по несколько кандидатов, что отвечает принципам альтернативности выборов. Открытости и объективности избирательного процесса будет способствовать участие в нём национальных наблюдателей", - сказано в сообщении.

Ведtтся подготовка к встречам с кандидатами. Большинство из кандидатов - специалисты экономической сферы, сельского и водного хозяйства, ТЭК, образования и здравоохранения, органов государственной власти и управления, активисты политических партий, профсоюзных и молодежных организаций. В числе кандидатов представители разных национальностей, проживающих в стране.

(Автор: Гусейн Гасанов)