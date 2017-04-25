Сохранение безопасности в мусульманском мире имеет первостепенное значение – президент Ирана

2017-04-25 11:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сохранение безопасности в регионе и в мусульманском мире имеет первостепенное значение, сказал президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с прибывшим в понедельник с визитом в Тегеран спикером Национального собрания Пакистана Сардаром Аяз Садыком, сообщает агентство IRNA.



По его словам, все страны должны приложить максимум усилий для восстановления устойчивой безопасности.



"Регион страдает от терроризма, и все должны бороться с этим явлением", - сказал Рухани.



Президент Рухани отметил, что Исламская Республика Иран (ИРИ) и Пакистан в качестве двух братских и соседних государств имеют много общего, он также призвал к общим усилиям по достижению прогресса, активизации и укреплению взаимного сотрудничества, чтобы довести двусторонний торговый оборот до пяти миллиардов долларов.



"В обеих странах есть много неиспользованных экономических возможностей", - сказал президент Рухани.



Президент Рухани отметил, что Иран готов удовлетворить потребности Пакистана в энергетических ресурсах и выразил надежду, что проект газопровода, который призван доставлять иранский газ в Пакистан (Трубопровод Мира) вскоре будет завершен.



"Порт Чабахар Ирана и порт Гвадар в Пакистане могут облегчить обмен товарами между двумя странами", - добавил президент ИРИ.



Спикер Национального собрания Пакистана заявил, что расширение сотрудничества между портом Чабахар Ирана и портом Гвадар в Пакистане может помочь улучшить экономическое сотрудничество между двумя странами.



(Автор: Эльмира Таривердиева)