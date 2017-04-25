Глава Holcim уйдет в отставку на фоне подтверждения компанией финансирования ИГИЛ

2017-04-25 11:26 | www.apa.az | 2

Генеральный директор франко-швейцарской компании по производству стройматериалов LafargeHolcim Эрик Олсен уйдет в отставку на фоне подтверждения компанией финансирования своим заводом в Сирии боевиков ИГИЛ.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Financial Times, LafargeHolcim Group признала, что руководство одного из ее заводов на северо-востоке Сирии финансировало боевиков ИГИЛ в 2012-2014 годах с целью обеспечения безопасности сотрудников предприятия и продолжения его функционирования.

Отметим, что Holcim (Azərbaycan) является дочерней структурой LafargeHolcim Group. В Holcim (Azərbaycan) Азербайджанской инвесткомпании принадлежит 10%, Holcim LTD - 69,4%, ЕБРР - 10% и местным инвесторам - 10,6%.