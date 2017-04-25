В Баку проводится заседание комитета ПАЧЭС - ОБНОВЛЕНО

2017-04-25 11:29 | www.apa.az | 2

В Баку продолжается 48 заседание Комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества по культуре, образованию и социальным вопросам.

Как сообщает АПА, заместитель председателя комитета Озджан Улупынар в своем выступлении сказал, что необходимо предпринять шаги для улучшения системы здравоохранения в странах ЧЭС.

Первый вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров сказал, что в настоящее время идут процессы региональной интеграции, и политические, экономические проблемы в мире можно решить, объединив усилия стран: «Никогда ранее так не ощущалась необходимость в мировом сотрудничестве. Это также относится и к региону Черноморского экономического сотрудничества. Азербайджан своей деятельностью за прошедшие годы достиг экономического прогресса, усиления экономического потенциала, развития сферы здравоохранения. Как одна из важных направлений стратегии развития, осуществляемой президентом страны, в сфере здравоохранения проводятся важные реформы, вкладываются инвестиции. В стране были построены и отремонтированы более 500 медицинских учреждений, их обеспечили современным оборудованием. Показатель детской и материнской смертности резко уменьшился. Важную роль в этом сыграли опыт развитых стран и международное сотрудничество. В центре политики главы государства стоит человеческий фактор, реформы в сфере здравоохранения доказывают это».

Затем выступил глава азербайджанской делегации Парламентской ассамблеи ЧЭС Асеф Гаджиев и пожелал успехов в деятельности комитета.

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10:24

В Баку начинается 48 заседание Комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества по культуре, образованию и социальным вопросам.

Как сообщает АПА, на заседании будет избран зампредседателя комитета. Затем будет заслушан отчетный проект «Роль парламента в обеспечении устойчивой системы здравоохранения в странах ЧЭС».

Заседание откроет первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.