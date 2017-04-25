В Баку проходят переговоры между Азербайджаном и ЕС

2017-04-25 09:56 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Баку проходит первый раунд переговоров касательно нового соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, для участия в переговорах в Азербайджан прибыла делегация ЕС во главе с директором по вопросам «Восточного партнерства», сотрудничеству с Россией, Центральной Азией, региональному взаимодействию и вопросам ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люком Девином.

Н.О.