Журналистка Fox News назначена главой пресс-службы Госдепа США

2017-04-25 10:02 | www.oxu.az | 3

Госдепартамент США назначил ведущую телеканала Fox news Хизер Науэрт новым руководителем пресс-службы ведомства вместо Марка Тонера.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант, распоряжение о назначении опубликовано на официальном сайте Госдепа.

Как сообщал Bloomberg, ранее регулярные брифинги проводил исполнявший обязанности пресс-секретаря Госдепа Марк Тонер. Брифинги в ведомстве возобновились 6 марта после более чем двухмесячного перерыва.

Напомним, госпожа Науэрт стала вторым сотрудником Fox News, перешедшим на работу в администрацию США. Ее коллега Джонатан Вактел, бывший репортером телеканала в ООН, получил пост пресс-секретаря постоянного представителя США при международной организации Никки Хейли.

Н.О.