Глава МИД Японии планирует посетить Туркменистан

2017-04-25 11:15 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Японии, на которой были обсуждены вопросы, касающиеся предстоящего в мае визита министра иностранных дел Японии Фумио Кисида в Туркменистан, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Также состоялось обсуждение совместных мероприятий, планируемых в ближайшее время.

В делегацию вошли представители министерства экономики, торговли и промышленности Японии, Японского банка международного сотрудничества, Государственного экспортно-кредитного агентства Японии, а также чрезвычайный и полномочный посол Японии в Туркменистане.

Стороны затронули вопросы дальнейшего развития сотрудничества в нефтегазовом секторе, обсудили ход реализации совместных проектов с учетом использования высших технологий, говорится в сообщении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов экономического сотрудничества.

(Автор: Гусейн Гасанов)