В Баку стало известно, что поступившего в больницу с судорогами человека на самом деле сбила машина

2017-04-25 11:40 | www.apa.az | 2

Стало известно, что поступившего в больницу с судорогами человека на самом деле сбила машина.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 18 апреля житель поселка Расулзаде Шахин Шахмурадов поступил в больницу с судорогами. Мужчина скончался.

В результате принятых сотрудниками 4 отделения полиции Бинагадинского РУП и Службы «Безопасный город» МВД мер стало известно, что Ш.Шахмурадов умер в результате ДТП.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении ДТП водитель автомобиля марки ГАЗель Рафиг Гасанов.