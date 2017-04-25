Это оружие будет использоваться на совместных учениях Азербайджана и Турции – ФОТО

2017-04-25 10:22 | www.oxu.az | 4

Состоялась выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, которые будут использоваться на совместных тактических учениях Вооруженных сил Азербайджана и Турции c 1по 5 мая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Минобороны, опытные специалисты проинформировали личный состав о правилах эксплуатации, применения, боевых и других возможностях военной техники.

Следует отметить, что на совместные учения, проводимые в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

A.M.

