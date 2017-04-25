В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции – ФОТО

2017-04-25 10:27 | www.oxu.az | 5

МИД Турции выступил с заявлением, в котором решительно осудил факт сожжения государственного флага Турецкой Республики на главной площади Еревана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает 1news со ссылкой на Sondakika.

Накануне, в годовщину событий 1915 года в Османской империи в Ереване состоялось факельное шествие, в ходе которого были сожжены государственные флаги Азербайджана и Турции.

«Мы категорически осуждаем такую предательскую акцию и тех, кто ее учинил», - отмечается в заявлении турецкого МИД.

З.Г.