Азербайджанский Kapital Bank стал официальным партнером Игр исламской солидарности

2017-04-25 11:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Между Kapital Bank и Операционным комитетом IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» подписано соглашение по официальному партнерству. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, Kapital Bank стал официальным партнером Игр исламской солидарности.

В церемонии подписания участвовали со стороны Kapital Banк председатель правления банка Ровшан Аллахвердиев и корпоративный директор Операционного комитета Эльчин Сафаров.

«В последние годы Азербайджан активно выступает инициатором и организатором крупных международных спортивных соревнований. Проводимые в этом году IV Игры исламской солидарности являются также важным событием в общественно-спортивной жизни нашей страны. С чувством гордости Kapital Bank выступает в качестве официального партнера Игр исламской солидарности. Мы можем с уверенностью сказать, что Азербайджан проведет Игры исламской солидарности на высоком уровне, которые долго останутся в памяти участников и всех людей, наблюдавших за ходом спортивных состязаний», - отметил председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 – интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее Исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

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