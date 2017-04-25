Стала известна причина массового падежа цыплят в Гаджигабуле

2017-04-25 11:58 | www.apa.az | 2

Выявлены причины массового падежа цыплят в Гаджигабульском районе Азербайджана.

Как сообщили АПА в Государственной ветеринарной службе, в Управление службы поступила информация, что 17 апреля во дворе, принадлежащем жителю района Ровшану Самед оглу Халифаеву, произошел падеж 20-дневных цыплят.

В связи с этим сотрудники Службы начали разбирательство. В итоге выяснилось, что это был единичный случай, в других хозяйствах района падежа птиц и цыплят не наблюдалось. Также удалось установить, что выдаваемый цыплятам корм был некачественным, не отвечал зоогигиеническим требованиям.

Территория хозяйства была дезинфицирована, а владельцу хозяйства специалистами были даны соответствующие рекомендации. Взятые образцы птицы и корма после исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории показали, что возбудителей инфекционных болезней обнаружено не было.