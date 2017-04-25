Атомная подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи

2017-04-25 10:33 | www.oxu.az | 3

Американская подводная лодка прибыла в Южную Корею. Вооруженная ракетами «Томагавк» атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган» должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, одновременно с этим КНДР провела учения артиллерии.

Во вторник Северная Корея отмечает 85-летие основания своей армии. Часто в этот день Пхеньян устраивал показательные испытания ракет. Однако в этот раз, по данным южнокорейского агентства Йонхап, власти страны решили ограничиться масштабными артиллерийскими стрельбами.

В понедельник государственные СМИ Северной Кореи заявили, что готовы потопить «отвратительное животное» «Карл Винсон» одним ударом.

Н.О.