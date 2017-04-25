В Баку проходит 2-й Международный форум «Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия»

2017-04-25 11:40 | www.trend.az | 4

В Баку начал работу Второй международный форум SOCAR “Каспий и Центральная Азия–торговля, логистика, нефтепереработка”, организованный Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd при поддержке SOCAR и посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. До открытия форума его участники и гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к памятнику.

Открывший первое заседание Форума ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов отметил, что Форум посвящен 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана, инициатора нефтяной стратегии страны Гейдара Алиева. Поприветствовав участников и гостей форума, ректор БВШН подчеркнул, что это мероприятие имеет большое значение для страны, способствует налаживанию деловых связей между специалистами из разных стран, а также является эффективной пропагандой нефтяной стратегии, которая осуществляется под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Обратившийся к участникам и гостям Форума заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров отметил неоценимую роль общенационального лидера Гейдара Алиева в создании независимого Азербайджана и развитии топливо-энергетического комплекса страны и пожелал успехов в работе Форума.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев остановился на особенностях современной энергетической карты мира. Министр отметил, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что он принимает участие в реализации нефтяной стратегии Азербайджана, которую разработал общенациональный лидер Гейдар Алиев. В своем выступлении Натиг Алиев затронул вопросы реализации и перспектив грандиозных проектов, осуществляемых в области логистики, нефтепереработки и нефтехимии под руководством президента Азербайджана. Он также подчеркнул особую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

С докладом о деятельности и перспективных направлениях развития SOCAR выступил Первый вице-президент компании, академик Хошбахт Юсифзаде. Он проинформировал участников форума об истории добычи нефти в Азербайджане, роли азербайджанской нефти в развитии экономики бывшего СССР и в обеспечении победы страны во Второй Мировой войне. Первый вице-президент SOCAR подчеркнул также огромное значение роли основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева в развитии топливно-энергетического комплекса республики за счет привлечения в 90-х годах прошлого века иностранных инвестиций в экономику Азербайджана. Он подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание этой отрасли, благодаря чему компания SOCAR расширила свою деятельность далеко за пределами страны. Хошбахт Юсифзаде также поделился с участниками и гостями Форума воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Говоря о стратегической линии развития нефтехимической отрасли Азербайджана, Председатель Наблюдательного совета Производственного объединения «Азерихимия» Мухтар Бабаев проинформировал участников заседания о проектах, которые осуществляются в этой области в настоящее время, а также о проектах, которые намечено реализовать в будущем. Он поздравил присутствующих с началом работы Форума.

Выступление Генерального Директора закрытого акционерного общества «Бакинский Международный морской торговый порт» Талеха Зиядова было посвящено деятельности и перспективам развития самого крупного в Каспийском регионе центра логистики. Он также особо отметил роль свободной торговой зоны, недавно созданной в поселке Алят, в развитии ненефтяного сектора страны и сообщил, что ее создание позволило значительно увеличить торговый оборот грузоперевозок.

На церемонии открытия форума присутствовали заместитель Заведующего отдела по вопросам гуманитарной политики администрации Президента Азербайджана Магеррам Ахмедов, начальник отдела нефти и химии аппарата Кабинета Министров Азербайджана Аскер Асланов, Вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов, Вице-президент BP в Азербайджане Бахтияр Асланбейли и Генеральный директор Confidence Capital Ltd. Андрей Руденко.

Первое заседание форума было посвящено вопросам стратегии и тенденциям развития в области нефтегазовой и нефтехимической отраслях. С докладами на нем выступили: заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу SOCAR Виталий Бейлярбеков – «Нефтегазовая стратегия Азербайджана», Генеральный директор ООО «SOCAR Polymer» Фарид Джафаров – «Реализация новых проектов в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", заместитель начальника отдела экспорта нефти и нефтепродуктов департамента маркетинга и экономических операций SOCAR Кямран Мамедзаде – «Азербайджан: переработка, продажа и экспорт нефти», Вице-президент компании BP в Азербайджане Бахтияр Асланбейли – «Планы дальнейшей деятельности компании BP в Азербайджане», главный редактор агентства новостей «Platts» Ник Коулман – «Роль Азербайджана в изменении энергетического ландшафта в перспективе».

В обсуждении на первом заседании форума приняли участие менеджер программ в странах СНГ и Каспийского региона Международного агентства по энергетике Талия Ватман, Управляющий партнер «Хазна Стрэтэджиз» Петр Казначеев, главный редактор агентства «Thomson Reuters» по товарным рынкам Александр Ершов и заместитель председателя закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» Фархад Гулиев.

Цель международного форума SOCAR – анализ последних тенденций и возможные сценарии развития взаимодействия в регионе Каспия и Центральной Азии по вопросам торговли и экспорта углеводородов. В рамках мероприятия будет дана практическая информации по основным направлениям развития нефтегазовой индустрии, необходимая для принятия стратегических решений и ведения ежедневных операций.

В Форуме принимают участие руководители структурных подразделений SOCAR, народные депутаты Азербайджана, представители отраслевых министерств Казахстана, Кыргызстана, Ирана, России, Туркменистана, Турции, Украины, Грузии и других стран, а также представители транснациональных нефтегазовых компаний. Это одно из самых значимых мероприятий года в нефтяной сфере Каспийского региона посетят более 150 участников, в том числе руководители и сотрудники международных компаний, работающих в сфере добычи, переработки, логистики нефти и газа, трейдеры, аналитики, представители банковских структур. В течение трех дней, а именно столько будет длиться Второй международный форум SOCAR, будет проведено восемь сессий на различные темы.