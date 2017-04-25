AtaTravel предлагает двухдневный тур в Гёйгель (ФОТО)

2017-04-25 11:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО AtaTravel предлагает 6-7 мая 2017 года двухдневный тур отдыха по маршруту Мингячевир, Гянджа, Гёйгель.

Как говорится в сообщении Ata Holding, распространенном во вторник, стоимость тура на одну персону составляет 69 манатов. В стоимость входят пребывание в пятизвездочном отеле Agsaray Hotel, комфортабельные транспортные услуги, два завтрака, чай со сладким столом, рыбалка и прогулка на катере по реке Кура с самоварным чаем, экскурсии.

В программу экскурсий включено посещение города Мингячевир, Национального заповедника Гёйгель и Национального заповедника Маралгёль, комплекса Имамзаде в городе Гянджа. В услуги Agsaray Hotel входят фитнес, плавательный бассейн, дискотека на свежем воздухе на берегу реки Кура.

Для получения более обширной информации следует позвонить в AtaTravel по телефону (994 12) 493-05-01 (внутренний-104) или на мобильный номер (050) 245 05 09.

В туристическом секторе группы компаний Ata Holding функционируют ООО AtaTravel, AtaTourism и Excelsior Hotel Baku. Учрежденное в 2011 году туристическое агентство AtaTravel представляет туристические услуги по посещению любой точки мира. Компания обеспечивает своих клиентов услугами, связанными с гостиницами, авиаперелетами, трансферами, предварительными заказами, страхованием, визами.