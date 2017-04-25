Министр: «Мощность нефтеперерабатывающих заводов Азербайджана используется лишь на 30%»

2017-04-25 12:01 | www.apa.az | 2

Потребление сырой нефти в Азербайджане долгие годы находится на стабильном уровне и не превышает 6,5 млн. тонн в год.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев, выступая на 2-м международном форуме «Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

По его словам, SOCAR является монопольным собственником нефтеперерабатывающих мощностей в Азербайджане и основным поставщиком сырой нефти и произведенных нефтепродуктов на рынок страны. «Совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов Азербайджана по первичной переработке составляет более 18 млн. тонн в год, но используется лишь на 30% мощности. Заводы были построены еще во времена Советского Союза и лишь незначительно модернизированы в период независимости. Хотя эти заводы способны обеспечивать глубокую переработку нефти, в целом на них применяются относительно простые технологии. В последние годы сокращение объема потребления мазута на тепловых электростанциях сопровождалось резким сдвигом в сторону потребления светлых нефтепродуктов, в особенности автомобильного топлива. С экономическим ростом и увеличением доходов населения количество личного транспорта в Азербайджане быстро выросло и превысило 1 млн. автомобилей. Хотя новые автомобили более экономичные по сравнению с предыдущими марками, потребление бензина, в особенности его высокооктановых сортов для современных моделей автомобилей существенно возросло. Учитывая это, правительство предпринимает серьезные меры в связи с обновлением топливно-энергетического комплекса. В результате работ по реконструкции на нефтеперерабатывающих предприятиях можно будет удовлетворять растущие потребности на внутреннем рынке».