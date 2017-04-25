Предложенные в УК изменения в связи с увеличением размера штрафов исключены из повестки Милли Меджлиса

2017-04-25 12:15 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, объявивший заседание открытым спикер Огтай Асадов сказал, что 17 вопрос повестки (изменения в Уголовный кодекс в связи с увеличением размера штрафов) был отозван инициатором проекта и удален из повестки.

Вместо этого вопроса включен вопрос кандидатуры Азиза Сеидова на должность нового судьи Верховного суда.

В повестку заседания включены 36 вопросов.