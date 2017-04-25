Билл Гейтс рассказал о запрете на смартфоны для своих детей
2017-04-25 10:48 | www.oxu.az | 2
Основатель компании Microsoft и самый богатый человек на планете Билл Гейтс не разрешал детям пользоваться смартфонами, пока им не исполнилось 14 лет.
Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал в интервью британскому изданию.
У Гейтса трое детей: 20-летняя Дженнифер, 17-летний Рори и 14-летняя Фиби. Всех их коснулись ограничения на использование гаджетов.
Гейтс объяснил, что старается сделать так, чтобы дети использовали смартфоны для полезных занятий — например, выполнения домашних заданий или общения с друзьями. Но порой гаджетов становится слишком много.
«Мы не пользуемся мобильными телефонами, когда едим за столом, - рассказал он. - Мы не давали смартфоны нашим детям, пока им не исполнилось 14 лет. Они жаловались, что другие дети получали их раньше».
З.Г .