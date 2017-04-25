Азербайджан намерен 80% полипропилена и карбамида направить на экспорт - «Азеркимья»

2017-04-25 11:56 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - В следующем году в Азербайджане ежесуточно будет производиться 2000 тонн карбамида, сказал во вторник глава производственного объединения «Азеркимья» Мухтар Бабаев в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в Баку.

"Кроме того, в 2018 году ежесуточный объем производства полипропилена будет доведено до 500 тонн и полиэтилена - 600 тонн",- добавил он.

По словам Бабаева, 80 процентов полипропилена и карбамида, произведенного в Азербайджане, будут направлены на экспорт.

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