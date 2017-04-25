Всероссийский азербайджанский конгресс надеется на положительное решение Верховного суда РФ - исполнительный директор

2017-04-25 11:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Окончательное решение Верховного суда России в связи с иском министерства юстиции о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) будет вынесено 15 мая, сообщил Trend во вторник исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев.

По его словам, документы, которые были переданы в суд представителями ВАК, сейчас рассматриваются.

«Мы выполнили все требования минюста и надеемся на положительное решение суда», - сказал Гаджиев.

Ранее министерство юстиции подало иск о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса в связи с нарушениями ВАК российского законодательства, регламентирующего деятельность общественных организаций.

(Автор: Эльмира Таривердиева)