На некоторых центральных улицах в Баку ограничат движение транспорта

2017-04-25 10:53 | www.oxu.az | 2

На четырех дорогах столицы будут проведены работы по нанесению дорожной разметки.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», сегодня с 11:00 до вечера на пересечении улиц Самеда Вургуна, Мухаммеда Физули и Шамиля Азизбейли в Насиминском районе (позади дворца Гейдара Алиева) будут проводиться работы по нанесению разметки.

Аналогичные работы с 22:00 будут проводиться на улицах Шамиля Азизбейли, Мухаммеда Физули, Бюльбюля и Самеда Вургуна в Насиминском районе. Работы продлятся до утра.

ОАО «Азеравтойол» просит водителей быть осторожными на данных территориях.

A.M.

