NIKOIL | Bank поддержал международный турнир по регби (ФОТО)

2017-04-25 12:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 22-23 апреля 2017 года на стадионе Азербайджанской Государственной академии физической культуры и спорта состоялся международный юношеский турнир «Nikoil Cup» по регби, посвященный памяти национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

В турнире, спонсируемом NIKOIL | Bank, приняли участие 8 команд из Азербайджана, Грузии и России: «Карабах», «Тигры», «TİSA Titans» (Азербайджан), «Цикара», «Мимино», «Вефхвеби» (Грузия), «Драконы», «Медведи» (Россия). Организаторами турнира выступили регбийный клуб «Карабах», Федерация регби Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта города Баку.

В захватывающих матчах юные регбисты порадовали зрителей бескомпромиссной борьбой, динамичностью комбинаций, выносливостью и зрелищной игрой. Победителем турнира стала команда «Драконы» из Пензы (Россия). На втором месте – «Вефхвеби» (Грузия), на третьем также регбисты из Грузии – команда «Мимино».

Финансовая поддержка таких мероприятий - неотъемлемая часть социального направления банка. Несмотря на то, что регби является новым видом спорта не только для Азербайджана, но и для всего региона, проведение данного международного турнира еще раз доказывает интерес подрастающего поколения к физическому развитию и спорту в целом.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil