Завершается строительство дороги в село Джоджуг Марджанлы (ВИДЕО/ФОТО)

2017-04-25 12:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, строительство стратегически значимой дороги в освобожденное село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района находится на завершающей стадии, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном во вторник.

Общая протяженность дороги 9 километров, ширина – 12 метров.

Во время строительных работ восстановлен двухпролетный автомобильный мост длиной 24 метра и шириной 10 метров.

Дорога будет двухсторонней при ширине проезжей части 7,5 метров.

По завершению строительства дороги в необходимых местах будут установлены дорожные знаки и информационные табло, нанесена дорожная разметка.

Новая дорога рассчитана на удобное передвижение жителей семи населенных пунктов – Газахлар, Горадиз, Арайатлы, Ахмедбейли, Гахраманлы и Имамвердили, включая село Джоджуг Марджанлы.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автодороги в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автодороги в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района общей протяженностью девять километров, из средств, предусмотренных в разделе "Расходы госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения (инвестиционные расходы)" на " Строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог республики", ОАО "Азеравтойол" выделено 4,3 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)