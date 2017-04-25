В Милли Меджлиса обсудили поправки в закон «О государственной службе»

2017-04-25 12:31 | www.apa.az | 2

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждены поправки в закон «О государственной службе».

Как сообщает АПА, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что изменения исходят из произведенных в прошлом году изменений в конституцию.

Согласно проекту, создаются новые структуры, в том числе, административные и вспомогательные должности. В перечень административных должностей входят должность руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, должность руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, должности советников в органе, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства Азербайджана.

В перечень вспомогательных входят должности заместителя руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, заместителя руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, а также помощника первого вице-президента Азербайджана.

Проект был принят после голосования.