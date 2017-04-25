В Баку спасли самоубийцу

2017-04-25 12:43 | www.apa.az | 2

В Баку пресечена попытка суицида.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, житель Сабунчинского района, 38-летний Шаиг Искендеров несколько дней назад распространил в социальных сетях заявление, о том, что хочет совершить суицид. После написания этого статуса, он начал наносить себе повреждения режущим предметом.

Шаиг Искендеров после распространения фотографий своих попыток суицида, потерял сознание. В это время, один из наблюдавших за попыткой суицида через социальную сеть, позвонил на горячую линию «102» МВД и сообщил, что в поселке Сабунчи по неизвестному адресу предпринимается попытка самоубиства. Сотрудники 12 Отделения полиции Сабунчинского района немедленно приступили к поискам.

Сотрудники полиции связались с самоубийцей, однако он намеренно неправильно сообщил им свой адрес. Несмотря на это, сотрудники полиции смогли определить его местонахождение. Следователь старший лейтенант полиции Алескер Гусейнов спас жизнь незадачливому самоубийце.

Отметим, что из-за того, что улица, на которой проживал горе-самоубийца, очень узкая, автомобиль скорой помощи не смог подъехать к дому. Поэтому полицейским для спасения жизни Ш.Искендерова пришлось нести его до автомобиля скорой помощи на руках: «Отметим, что Ш.Искендеров является высокооплачиваемым сотрудником одной из бакинских компаний. В качестве причины суицида Ш.Искендеров указал, что не может смириться со смертью брата, ставшего шехидом в Карабахе в 90-ых годах».