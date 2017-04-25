Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента США – ВИДЕО

2017-04-25 11:00 | www.oxu.az | 2

Барак Обама в понедельник, 24 апреля, впервые выступил на публике после ухода с поста президента США, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своей речи перед молодежью в университете Чикаго он заявил, что собирается заняться работой с подрастающим поколением.

«Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире», - приводит агентство слова Обамы.

Он подчеркнул, что планирует трудиться в таких областях, как судебная реформа и финансирование политики.

«Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни», - подчеркнул он.

Отмечается также, что в своем спиче 44-й президент США ни разу не упомянул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Н.О.