В начальных классах Азербайджана начинаются дополнительные весенние каникулы

2017-04-25 11:05 | www.oxu.az | 2

С 1 мая в начальных классах Азербайджана начинаются дополнительные весенние каникулы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, дополнительные весенние каникулы распространяются только на учеников начальных классов (I-IV классы). Дополнительные весенние каникулы продлятся пять дней.

Отметим, что занятия в общеобразовательных учреждениях страны начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня. Первое полугодие учебного года длится с 15 сентября по 26 января, а второе – с 1 февраля по 14 июня. В течение года предусмотрены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января), для начальных классов предусмотрены 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

A.M.

