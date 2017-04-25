На улицах Баку продолжается обновление дорожной разметки

2017-04-25 12:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 11:00 начались работы по обновлению дорожной разметки на пересечении улиц Самеда Вургуна, Физули и Шамиля Азизбейли (за Дворцом Гейдара Алиева) в Насиминском районе Баку, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном во вторник.

Работы завершатся до вечера.

Аналогичные работы начнутся с 22:00 и завершатся до утра на улицах Шамиля Азизбейли, Физули, Бюльбюля и Самеда Вургуна.

(Текст: Кямаля Сеидова)