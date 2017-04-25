Древние цивилизации являются ключом к ликвидации экстремизма - МИД Ирана

2017-04-25 12:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ Коллективные усилия и древние цивилизации являются ключами к ликвидации экстремизма, сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф выступил с речью на заключительном заседании министерской конференции «Форум древних цивилизаций» в Афинах, в котором приняли участие 10 стран.



«Расширяя сотрудничество между странами, участвующими в Форуме, и используя бесценные учения наших богатых цивилизаций, мы можем противостоять экстремизму и насилию», сказал Зариф, передает агентство IRNA.



По его словам, продолжение подобных мероприятий может сыграть важную роль в установлении глобального мира, спокойствия и безопасности и предотвращении насилия и экстремизма.



Тем временем министр иностранных дел Греции Никос Коциас сказал, что Форум подчеркнул важность диалога для содействия миру во всём мире.



Коциас также приветствовал присутствие других стран в предстоящих мероприятиях Форума на официальном уровне и в статусе наблюдателей.



В воскресенье в Афинах стартовал двухдневный Форум древних цивилизаций. В нем приняли участие министры иностранных дел из Ирана, Китая, Индии, Италии и Египта.

(Автор: Эльмира Таривердиева )