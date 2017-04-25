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Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü

2017-04-25 13:58 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Şırnak, Cudi Dağı'nda 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

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