Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü
2017-04-25 13:58 | www.trend.az | 0
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Şırnak, Cudi Dağı'nda 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.